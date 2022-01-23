Дочка Меладзе розповіла про складні стосунки з Брежнєвою

Висхідна зірка, співачка Лія Меладзе розповіла про стосунки з батьком, продюсером Костянтином Меладзе і його дружиною Вірою Брежнєвою, повідомляє УНІАН.

За словами дівчини, з батьком вона регулярно листується і телефонує. Коли він приїжджає до Києва, то Лія практично кожен день приїжджає до нього в гості.

"Іноді я залишаюся у нього на вихідних. Але буває таке, що... у мене дуже багато справ, і я не встигаю до нього приїжджати" , - говорить Лія.

А ось з Вірою Брежнєвою у них стосунки не склалися. Лія зізналася, що зовсім не спілкується з дружиною батька.

"Ми взагалі не спілкуємося. Я спілкуюся тільки з татом. Конфліктів ніяких не було, взагалі нічого не було. Просто я спілкуюся тільки з татом" , - додала Лія .

Нагадаємо, Лія Меладзе прийшла на "сліпі прослуховування" шоу "Голос країни-12".