Представники "Талібану" прибули до Європи для переговорів
Делегація радикального ісламістського руху "Талібан" уночі суботи, 22 січня, прибула до норвезької столиці Осло на триденні переговори із західними чиновниками та представниками афганського громадянського суспільства в еміграції, повідомляє Deutsche Welle.
Цей візит стане першою зустріччю талібів із західними дипломатами в Європі після захоплення влади в Афганістані в серпні минулого року. Делегація з 15 чоловіків прибула на літаку, організованому урядом Норвегії. Її очолює міністр закордонних справ талібського уряду Амір Хан Муттакі.
Темою переговорів стануть права людини та гуманітарна допомога афганському народу. Делегати досі невизнаного жодною країною режиму зустрінуться з представниками Норвегії та Європейського Союзу, а також з представниками Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та США.
Очікується, що "Талібан" також зустрінеться з афганцями з громадянського суспільства, в тому числі жінками-лідерками та журналістами.
Попри відсутність міжнародного визнання, делегації "Талібану" вже відвідували Росію, Іран, Катар, Пакистан, Китай та Туркменістан у спробах встановити офіційні відносини.
Західні країни відмовляються визнати владу талібів, через побоювання, що ті повторять жорстокість, яку вони чинили, перебуваючи при владі в Афганістані з 1996 по 2001 роки. Однак міжнародна допомога необхідна мільйонам простих афганців, які несуть основний тягар теперішньої ситуації.
У п’ятницю Європейський Союз відновив "мінімальну присутність" в Афганістані, щоб сприяти операції з надання гуманітарної допомоги, повідомив офіційний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Петер Стано. Він також підкреслив, що операцію "в жодному разі не можна розглядати як визнання" режиму "Талібану".