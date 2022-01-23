Німеччина спростувала підготовку евакуації сімей дипломатів із Києва

Міністерство закордонних справ Німеччини не вживає жодних заходів для скорочення кількості співробітників посольства в Україні чи вивезення членів їхніх сімей, повідомляє Укрiнформ.

Таким чином у МЗС Німеччини прокоментували повідомлення ЗМІ про нібито наявні плани евакуації з посольства в Україні.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією з безпекою співробітників наших дипломатичних представництв в Україні, а також тісно контактуємо з нашими партнерами в ЄС та на міжнародному рівні. Федеральне міністерство закордонних справ наразі не вживає жодних заходів для зменшення кількості співробітників посольства або членів їхніх сімей" , - заявили в зовнішньополітичному відомстві ФРН.

Раніше німецьке видання Bild повідомило, що МЗС Німеччини "працює над планом евакуації членів сімей співробітників посольства в Україні" - буцімто в разі подальшого загострення ситуації їх мають вивезти з країни.