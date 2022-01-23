У мережі розповіли про історію львівських велосипедів (відео)

Останніми роками в Україні активізувався ретро-рух. Поряд із різною автомобільною технікою великий інтерес у колекціонерів та реставраторів викликає продукція вітчизняних велозаводів із Харкова та Львова, повідомляє Обозреватель.

Маловідомі факти з історії Львівського велозаводу, історії його продукції, а також розвитку велосипедної справи в Україні розповіли реставратори та колекціонери. Докладне відео з'явилося на порталі Oleg AC на сторінці у Facebook.