У Росії зафіксували новий рекорд із захворюваності COVID-19

Станом на 23 січня в Росії зафіксували більше 63 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Це новий рекорд з початку пандемії, повідомляє РБК-Україна.

Епідеміологічна ситуація у країні погіршується. Там минулої доби було зареєстровано 63 205 нових випадків. Померло від хвороби 679 людей.

Усього з початку пандемії померло 326 112 осіб. А загальна кількість хворих досягла показника 11 108 191. Одужали 10 023 622 особи, у тому числі 23 045 пацієнтів виписані з лікарень протягом останньої доби.

Новий штам "Омікрон" зафіксовано у 64 з 85 регіонів Росії. На сьогоднішній день у країні домінує варіант "Дельта".

Нагадаємо, в Україні за суботу, 22 січня, зафіксовано 15 444 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (22473 позитивних тестів).