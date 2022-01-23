Українці запам'ятають відмову Німеччини постачати зброю – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба піддав критиці відмову Берліна постачати зброю Києву. Українці пам'ятатимуть про це десятиліттями, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це Кулеба заявив у інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

"Ми розчаровані тим, що Німеччина як і раніше не дає дозволу на поставку оборонних озброєнь Україні, особливо з урахуванням поточної ситуації" ,- сказав міністр.

Кулеба побоюється негативного впливу на німецько-українські відносини.

"Відмова Німеччини в цьому питанні також розчаровує українську громадськість. На жаль, українці будуть пам'ятати про це десятиліттями, і мені як міністру закордонних справ від цього дуже сумно" , - сказав він.

За його словами, Німеччина допустила "помилки щодо України" під час Другої світової війни і частина її відповідальності полягає в тому, щоб "приймати правильні рішення сьогодні".