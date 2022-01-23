Windows 10 21H2 стала доступна широкому колу користувачів

Microsoft випустила Windows 10 21H2 у листопаді минулого року. Хоча це оновлення не містить жодних значних змін, на початковому етапі воно поширювалося серед сумісних пристроїв. Тепер стало відомо, що це оновлення стало доступне широкому колу користувачів, повідомляє 3Dnews.

Згідно з наявними даними, Windows 10 21H2 доступна всім користувачам через Центр оновлень Windows. Для завантаження пакета доведеться вручну виконати пошук оновлень. Якщо цього не зробити, оновлення буде доставлено на пристрій і встановлено автоматично в майбутньому. В описі пакета сказано, що він не повинен викликати тривалого встановлення, оскільки не містить значних змін.

Незважаючи на це, оновлення додасть підтримку Wi-Fi 6 з WPA3 H2E для забезпечення більш високого рівня захисту бездротової мережі. Крім того, розробники внесли низку змін до підсистеми Windows Subsystem for Linux, а також додали безліч менш помітних виправлень, спрямованих на підвищення стабільності роботи ОС. Хоча Windows 10 підтримуватиметься до жовтня 2025 року, нових функцій користувачам платформи чекати не варто, оскільки Microsoft обмежиться випуском оновлень безпеки та загальних виправлень.

Разом з цим Windows 11 продовжує залишатися необов'язковим оновленням. Microsoft не планує примусово переводити користувачів сумісних пристроїв на свою нову операційну систему, принаймні на цьому етапі.