Глава МЗС Австрії запропонував виключити "ПП-2" з санкцій проти РФ

У разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз швидко прийме пакет санкцій проти Москви. Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг вважає, що вони не повинні стосуватися імпорту газу і особливо газопроводу "Північний потік-2", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ми в Європі певною мірою залежимо від енергоносіїв з Росії. Ми не зможемо змінити це за одну ніч, якщо нам знадобиться тепло і електрику" , - сказав він.

Він також назвав абсурдною натовську "загрозу" Москві.

"Хто вторгся в Осетію, Абхазію, Придністров'я, Донбас, Крим? Не ми" , - сказав він.

Таким чином, у разі вторгнення в Україну Володимиру Путіну доведеться рахуватися з великими економічними і фінансовими санкціями.

"У разі ескалації буде дуже чітка, недвозначна і швидка відповідь" , - повідомив він.

На думку Шалленберга, неприйнятні вимоги Росії виключити вступ України до НАТО і вивести військових НАТО з країн-членів.