"Немає на порядку денному" – канцлер Німеччини про вступ нових країни до НАТО

НАТО не може гарантувати власне нерозширення. Водночас вступ країн Східної Європи поки не розглядається, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю для Süddeutsche Zeitung.

Шольц висловився щодо вимог Росії про гарантію нерозширення з боку НАТО, відзначивши, що сьогодні питання вступу інших країн - "не стоїть на порядку денному".