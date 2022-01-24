Абсолютна дзеркальна дата у лютому: такий шанс буває раз в сто років

У 2022 році буде кілька унікальних дзеркальних дат. Але найпотужніша буде в кінці лютого - ця дата стане повністю дзеркальною. Такі дати називають паліндромами, оскільки вони однаково читаються з обох сторін, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Лютий 2022 року стане місяцем з найсильнішими енергетичними днями. На початку місяця нас чекає дата 12.02.2022, а в кінці місяця 20.02.2022 і дата-паліндром – 22.02.2022.

Особливість цієї дати полягає ще і в тому, що вона випадає на другий день тижня – вівторок і це 22 місячний день. У цей день можна загадувати найзаповітніші бажання, здійснювати найсміливіші вчинки та проводити будь-які ритуали.

Таким чином, ця дата складається не тільки з шести двійок, але і ще + 3 двійки. А нулі в нумерології вважаються сакральними цифрами, які зберігають таємницю про духовне коріння матеріальної природи. Це універсальне число, яке підсилює будь-яку цифру поруч.

Значення двійки

В нумерології число два вважається одним з найпотужніших. Воно символізує чоловіче і жіноче начало, пару, чорне і біле, світле і темне, інь і янь.

Двійка спрямована на творення і появу нового, вона символізує інтуїцію, надздібності та світанок чогось абсолютно нового. Ця цифра має добру вдачу, миролюбність, великодушність, такт, проникливість, романтику, почуття прекрасного.

Ця цифра протиставляє красу потворності, світло тіні, вона показує суть речей, дає оцінку всьому. Двійка - число, яке надає нульову точку систему координат.

В астрології ця цифра відповідає за боротьбу добра зі злом. І чим більше двійок - тим більше захисту, рівноваги та магічної енергетики.

Що обов'язково потрібно зробити 22.02.2022

Двійка відповідає за дипломатію, дружбу і гармонію, тому в цей день потрібно налагодити відносини, відновити всі розірвані зв'язки та попросити вибачення у всіх, кого ви раніше образили.

У цей день можна зайнятися виписуванням оптимальних цілей і завдань на майбутнє – цифри допоможуть вам знайти золоту середину і чітко сформулювати свої бажання.

Будьте дуже уважні до знаків Всесвіту – саме в цей день ви зможете отримати підказки, куди рухатися далі та в якому напрямку розвиватися.

Загадайте ваше найзаповітніше бажання, складіть карту бажань, пропишіть в блокноті все, чого хочете досягти в найближчий рік.

Якщо ви хотіли зробити пропозицію, зіграти весілля, зізнатися у своїх почуттях – кращої дати вам не знайти.

Що не можна робити 22.02.2022

Категорично не можна лаятися, з'ясовувати стосунки, ображати інших людей, проявляти негатив – в таку дзеркальну дату все неприємне повернеться вам в стократному розмірі.

Не можна сумувати, злитися, заздрити, ревнувати – це дуже небезпечно.

Будьте гранично обережні зі своїми думками - все задумане в такий день може дуже швидко стати реальністю. Тому думайте і мрійте про щось позитивне.