Нещодавно до України прибула перша поставка летального озброєння від США. Сьогодні, 23 січня, до Києва знову вирушив літак з другою партією допомоги від Штатів, повідомляє РБК-Україна.

До України вдруге летить борт N756CA, який кілька днів тому поставив до Києва першу партію озброєння. Борт під номером 756CA вирушив з авіабази ВПС США, яка розташована у Каліфорнії.

Сервіс liveuamap оприлюднив фотографії завантаження літака озброєнням для Збройних сил України.

Фото: до України направляється друга партія летального озброєння від США (liveuamap.com)

Фото: до України направляється друга партія летального озброєння від США (liveuamap.com)

Фото: до України направляється друга партія летального озброєння від США (liveuamap.com)

Фото: до України направляється друга партія летального озброєння від США (liveuamap.com)

Нагадаємо, що 22 січня, перша партія оборонної допомоги з США прибула в Україну.