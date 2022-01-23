Біля північного кордону України вчилися ловити "диверсантів"

На Чернігівщині координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ провела навчання з нейтралізації ворожої диверсійної групи поблизу північного кордону, повідомляє УНІАН.

В антитерористичних навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, прикордонники Чернігівського загону, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, а також представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Тренування проводили в умовах, максимально наближених до реальних.

Біля північного кордону України були навчання силовиків / фото dpsu.gov.ua

За легендою тренувань, на територію контрольованого прикордонного району Чернігівської області проникла диверсійно-розвідувальна група. Умовні диверсанти планували завдати державі значних економічних збитків і дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в прикордонних районах України.

Для викриття та знешкодження умовної диверсійно-розвідувальної групи учасники навчань провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів.

"У заключній фазі тренувань спецпризначенці провели успішну операцію з нейтралізації "диверсантів" у районі прикордонного пункту пропуску" , - йдеться у повідомленні.

Біля північного кордону України були навчання силовиків / фото dpsu.gov.ua

Під час тренувань учасники набули досвіду і практичних навичок. А координаційна група перевірила готовність всіх суб’єктів боротьби з тероризмом для протидії можливим диверсійним загрозам та рівень міжвідомчої взаємодії під час проведення спецоперації.

Нагадаємо, Чернігівщина межує з Білоруссю. Раніше так званий "президент" Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив українське керівництво в "неадекватності" й говорив, що кордон з нашою державою необхідно "надійно захистити".

У лютому Білорусь та Росія вирішили провести військові навчання, зокрема, біля кордону України. Російські винищувачі вже вирушили на білоруську територію.