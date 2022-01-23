З початку доби бойовими сім разів відкрили вогонь по військових

З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил, бойовики Російської Федерації 7 разів відкрили вогонь по позиціях українських військових. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, повідомляє РБК-Україна.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, проросійські бойовики 7 разів вели обстріли, а саме:

в напрямку Водяного - 4 рази відкрили вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем;

поблизу Попасної - вели обстріл з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

у бік Катеринівки - обстрілювали з гранатометів й стрілецької зброї;

неподалік Новозванівки - здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли" , - додає пресслужба.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 22 січня, внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків - був поранений військовий.