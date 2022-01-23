Ескалація в Україні: США шукають газ для Європи - FT

Переговори стосуються довгострокових гарантій безпеки постачання ЗПГ, інформують джерела газети, повідомляє Корреспондент.

Сполучені Штати ведуть переговори з Катаром та низкою інших експортерів природного газу про екстрені заходи на випадок, якщо подальше погіршення відносин між Україною та Росією призведе до порушень постачання газу до Європи. Про це пише газета Financial Times з посиланням на високопосадовців Білого дому.

"Ми розглядаємо можливі дії на цей випадок, особливо з огляду на те, що зараз середина зими, а запаси газу в Європі і без того низькі. Ми намагаємося зрозуміти, що… ми можемо підготувати вже зараз, якщо і коли станеться ескалація кризи", - сказав один із представників адміністрації президента США .

Інший співрозмовник газети каже, що переговори стосуються довгострокових гарантій безпеки постачання ЗПГ з огляду на той факт, що Катар, наприклад, має намір найближчими роками помітно збільшити виробництво ЗПГ.

"У короткостроковій перспективі все залежить від згоди інших країн-клієнтів перенаправити [постачання] та наявності вільного ЗПГ. Проте Катар перенаправляв поставки у 2011 році до Японії після цунамі, тому прецедент існує, але тільки на випадок кризи", - сказало джерело .

Раніше член Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон назвала геополітичну напругу однією з причин високих цін на газ.