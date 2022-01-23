Порошенко: влада блокує мій візит на засідання Україна-НАТО

П'ятий президент, народний депутат України Петро Порошенко заявив, що влада заблокувала його участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО, повідомляє Обозреватель.

Про це політик розповiв у своєму відеозверненні на YouTube-каналі.

"Є запрошення від НАТО в штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу. Є рішення парламенту України, що "Європейську Солідарність" в Парламентській Асамблеї НАТО представляю саме я. Є подання глави про склад української делегації в Міжпарламентській Раді Україна-НАТО за моєю участю. Є врешті решт квиток до Брюсселя – і, що важливо, квиток назад" , – зазначив Порошенко.

Він стверджує, що рішення суду про особисте зобов’язання не забороняє закордонні відрядження, якщо на це є дозвіл слідчих. Але, як сказав нардеп, поїхати до Брюсселя він не зміг. На його думку, це виглядає як "переконливий доказ політично вмотивованих переслідувань опозиції з боку влади – під час війни".

"Яку вавку в голові треба мати, щоби в умовах загальноєвропейської військової тривоги чинити перешкоди моїй дипломатичній діяльності?" – запитав Порошенко .

Він впевнений, що влада замість того, щоб боротися з президентом РФ Володимиром Путіним, бореться з ним особисто.

"Маємо те, що маємо. І маємо такого, якого маємо. Від нього, на жаль, залежить доля України" , – сказав Порошенко.