Нові штами COVID-19 можуть бути ще більш заразними, - ВООЗ

Майбутні штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними, ніж "Омікрон". Чим більше захворювання циркулює - тим більше у нього можливостей змінюватись, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила експерт ВООЗ Марія ван Керкхове.

"Омікрон" не буде останнім варіантом, який ми обговорюватимемо, і дуже реальною є можливість появи в майбутньому варіантів, що викликають стурбованість" , - заявила експерт.

Керкхове зауважила, що сьогодні нічого невідомо про властивості нових штамів коронавірусу, втім можна бути упевненими у тому, що вони будуть більш заразними, оскільки кожний наступний штам - намагається перевершити попередній.

За словами експерта ВООЗ, необхідно зменшити ризик появи нових варіантів захворювання, аби запобігти тяжким наслідкам й не допустити перевантаження системи охорони здоров’я.

Також Керкхове відзначила, що деякі інфіковані COVID люди - мають довгострокові наслідки, які фахівці досі достатньо не вивчили.

Нагадаємо, що Керкхове переконана у тому, що "Омікрон" - не останній штам, який циркулюватиме у світі.