Шевченко погодився очолити збірну Польщі - ЗМІ

Джерело стверджує, що Польський футбольний союз та 45-річний український фахівець узгодили всі деталі контракту. Шевченко буде заробляти 2,5 млн євро на рік, повідомляє УНІАН.

Зазначимо, що збірна Польщі залишилася без керманича після відходу португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня полякам належить провести матч проти збірної Росії за право поїхати на ЧС-2022.

Тепер Шевченко повинен розірвати контракт з "Дженоа", адже італійський клуб звільнив українця, а трудову угоду не припинив (генуезці продовжують платити щомісяця зарплату Андрію, а не компенсацію за дострокове розірвання контракту).

Раніше повідомлялось, що 31 січня офіційно представлять нового наставника збірної Польщі й "Шева" є головним кандидатом.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка