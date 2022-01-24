Як стягнути аліменти, якщо боржник перебуває поза межами України: інструкція

Якщо один з батьків, платник аліментів, проживає в іншій країні, це не звільняє його від обов’язку утримувати свою неповнолітню дитину, повідомляє Новое время.

Мін'юсті відзначають, що наразі Україна є учасницею ряду двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів, які дозволяють розв’язувати питання стягнення аліментів.

«Україна ратифікувала Конвенцію про стягнення аліментів за кордоном. Процедура їх стягнення визначена Інструкцією про виконання в Україні цієї Конвенції», — заявили у відомстві.

Країни — учасниці Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання:

Албанія, Австрія, Білорусь, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Буркіна-Фасо, Канада, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Естонія, Європейський Союз, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Гондурас, Угорщина, Ірландія, Італія, Казахстан, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Чорногорія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Україна, Об'єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки.

Куди звертатися

Щоб стягнути аліменти з особи, яка проживає за кордоном, громадяни України можуть звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник:

або з клопотанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення суду України про стягнення аліментів (якщо питання стягнення аліментів вирішувалося в Україні, і є рішення суду);

або із заявою про встановлення рішення щодо аліментів.

Інструкція зі стягнення аліментів з-за кордону

Якщо відповідач перебуває за кордоном, домогтися аліментів можна на підставі рішення суду України. Для цього треба виконати покрокову інструкцію.

1. Отримати рішення суду України про стягнення аліментів

Той із батьків, із ким мешкає дитина, має право звернутися до суду з відповідним позовом. І вже з рішенням суду України про стягнення аліментів стягувач може звертатися до компетентного органу (суду) іноземної держави.

2. Звернутися до компетентного органу (суду) іноземної держави з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України

Клопотання повинно містити наступні дані про боржника (відповідача):

повне ім'я;

дату народження;

громадянство;

адресу проживання протягом останніх п’яти років (наскільки це відомо позивачу (стягувачу));

рід занять і місце роботи;

фотокартку (за можливості);

наявні відомості про фінансові та сімейні обставини, у тому числі інформацію про майно у власності;

будь-яка інша інформація, що може сприяти встановленню місця знаходження боржника чи виконанню клопотання, або яка визначена відповідною договірною стороною як необхідна.

Клопотання надсилається до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції.

3. Додати до клопотання пакет документів

До клопотання додаються належним чином оформлені судом, що виніс рішення, наступні документи:

копія судового рішення;

довідка про набрання рішенням чинності;

довідка про часткове виконання або невиконання рішення на території України;

довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день судового засідання, та копії документів, що це підтверджують, якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні;

копія протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), під час якого справу про стягнення аліментів було розглянуто по суті;

фотокартка стягувача (позивача).

Клопотання та супровідні документи надаються українською мовою разом із перекладом на офіційну мову договірної сторони, на території якої пропонується здійснити визнання і виконання рішення.

Рішення щодо питання приймається протягом 1 місяця від дня його надходження. Цей строк може бути подовжено, якщо для звернення за кордон потрібно отримати додаткову інформацію або документи та вжити інших заходів для належного оформлення клопотання.

Клопотання повертається позивачу в разі, якщо воно не відповідає вимогам Конвенції та Інструкції, з роз’ясненням причин повернення. Про хід та результати розгляду клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів Міністерство юстиції України письмово повідомляє позивача.

4. Врахувати мовні особливості оформлення документів

Документи, що направляються з України та складені українською мовою, мають бути перекладені на офіційну мову запитуваної Договірної держави або іншу мову, яку така держава визначила як прийнятну для всієї своєї території або тієї її частини, на якій проживає боржник.

Нотаріально завірений переклад та апостиль (консульська легалізація) не вимагається. Достатньо, якщо переклад офіційно засвідчений перекладачем або бюро перекладів.

Довідково: якщо переклад документів на офіційну мову запитуваної Договірної держави неможливо зробити в Україні, вони можуть бути передані Міністерством юстиції України запитуваному центральному органу без перекладу або з перекладом англійською чи французькою мовами для організації перекладу у запитуваній договірній державі. Такий переклад здійснюється лише в разі узгодження із заявником (стягувачем) порядку та умов оплати ним витрат за такий переклад.