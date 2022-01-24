Названі головні секс-символи шоу-бізнесу України
Соціологічна компанія Gradus склала рейтинг найсексуальніших чоловіків та жінок серед українських зірок. Для цього експерти опитали інтернет-користувачів, які цікавляться новинами вітчизняного шоу-бізнесу. Звання секс-символу, як показали результати, удостоїлися співачка Настя Каменських та музикант Олег Винник, повідомляє Обозреватель.
Згідно з дослідженнями компанії Gradus, українським шоу-бізнесом цікавляться 29% жителів міст країни з населенням від 50 тис. осіб віком від 18 до 60 років. Свій голос за ту чи іншу знаменитість віддали 1000 респондентів.
На думку 28,8% опитаних, перше місце за сексуальністю належить 34-річній артистці Насті Каменських. Очевидно, українців приваблюють пишні форми та кучеряве волосся чарівної вокалістки.
Друге місце посіла володарка найдовших ніг української естради, головна блондинка країни, співачка та актриса Оля Полякова.
Слідом за нею, на третьому місці, розташувалася ще одна білява вокалістка – Тіна Кароль. Останнім часом артистка справді нерідко радує шанувальників спокусливими образами та сміливими фото.
Серед чоловіків у лідерах опинився Олег Винник. За харизму та сексуальність 48-річного серцеїда української сцени проголосувало 29,2% респондентів.
"Срібло" українці віддали популярному хореографу Владу Ямі. 39-річний артист активно стежить за своїм тілом, правильно харчується та регулярно займається спортом.
На сходинці нижче опинився грузинський бізнесмен та ексгерой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія. Чоловік також може похвалитися кубиками пресу та накаченими руками.