Названі головні секс-символи шоу-бізнесу України

Соціологічна компанія Gradus склала рейтинг найсексуальніших чоловіків та жінок серед українських зірок. Для цього експерти опитали інтернет-користувачів, які цікавляться новинами вітчизняного шоу-бізнесу. Звання секс-символу, як показали результати, удостоїлися співачка Настя Каменських та музикант Олег Винник, повідомляє Обозреватель.

Згідно з дослідженнями компанії Gradus, українським шоу-бізнесом цікавляться 29% жителів міст країни з населенням від 50 тис. осіб віком від 18 до 60 років. Свій голос за ту чи іншу знаменитість віддали 1000 респондентів.

На думку 28,8% опитаних, перше місце за сексуальністю належить 34-річній артистці Насті Каменських. Очевидно, українців приваблюють пишні форми та кучеряве волосся чарівної вокалістки.

Настя Каменських. Джерело: instagram.com/kamenskux

Друге місце посіла володарка найдовших ніг української естради, головна блондинка країни, співачка та актриса Оля Полякова.

Оля Полякова. Джерело: instagram.com/polyakovamusic

Слідом за нею, на третьому місці, розташувалася ще одна білява вокалістка – Тіна Кароль. Останнім часом артистка справді нерідко радує шанувальників спокусливими образами та сміливими фото.

Тіна Кароль. Джерело: instagram.com/tina_karol

Серед чоловіків у лідерах опинився Олег Винник. За харизму та сексуальність 48-річного серцеїда української сцени проголосувало 29,2% респондентів.

Олег Винник. Джерело: instagram.com/olegg.vynnyk

"Срібло" українці віддали популярному хореографу Владу Ямі. 39-річний артист активно стежить за своїм тілом, правильно харчується та регулярно займається спортом.

Влад Яма. Джерело: instagram.com/vladyama_official

На сходинці нижче опинився грузинський бізнесмен та ексгерой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія. Чоловік також може похвалитися кубиками пресу та накаченими руками.