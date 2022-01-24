24 січня 2022 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День народження баночного пива, Міжнародний день ескімо, Всесвітній День сміху від живота, Міжнародний день освіти (ООН), День утилізації мобільних телефонів, Міжнародний день жіночого спорту, День народження комп'ютера Макінтош, День обізнаності про синдром Мебіуса, повідомляє УНІАН.

В Україні - День зовнішньої розвідки, в Індії - День штату Уттар Прадеш, День дівчаток, в США - День компліменту, Торжество Богоматері світу в штаті Гаваї, День арахісового масла, День "Просто зроби це", День зміни життя домашніх тварин, День поліпшення ділового спілкування, День "Говоріть як сивий геолог", День лобстера "Термідор", в Румунії - День об'єднання, на Кіпрі - День святого Неофіта, в Болівії - Фестиваль мініатюр "Аласітас", в Новій Зеландії - День провінції Веллінгтон, в Великобританії - Ніч глечика Павла, на Кайманових островах - День національних героїв.

Пам'ятні дати 24 січня, річниці та події

24 січня 41 року відбувся переворот в результаті змови проти Калігули, що закінчився вбивством імператора Римської імперії і його сім'ї і воцарінням Клавдія.

24 січня 1606 Мадрид вдруге за свою історію став столицею Іспанії - король Філіп III благочестивий (1578-1621) оголосив про перенесення столиці з Вальядоліда в Мадрид. Це було зроблено нібито у зв'язку з тим, що тумани річки Пісуергі, на якій стоїть Вальядолід, несприятливо позначалися на стані його здоров'я.

Вперше столиця була перенесена в 1561 році з Толедо Філіпом II. Після другого перенесення столиці Мадрид розвивався стрімко. До 1625 року його населення зросло в п'ять разів і склало 100 тисяч осіб. До речі, в історії Іспанії столиця переносилася з Мадрида ще один раз. Це сталося в 1936 році, коли головним містом була оголошена Валенсія. Через три роки, в 1939 році, столицею знову став Мадрид.

У 1848 році в Північній Каліфорнії Джеймс Маршалл знайшов великий золотий злиток, що дало поштовх до виникнення явища, яке через рік стало називатися "золотою лихоманкою". Каліфорнійська золота лихоманка - неорганізований масовий видобуток золота в Каліфорнії в 1848-1855 роках. Новина про виявлення золота стрімко поширилася, і незабаром близько 300 тисяч людей прибули до Каліфорнії з інших штатів США і з-за кордону.

Всього за кілька років Сан-Франциско виріс з невеликого містечка в велике поселення, в Каліфорнії були побудовані дороги, школи і церкви. Була створена система законів, а в 1850 році Каліфорнія офіційно стала штатом США, який тепер часто називають "Золотий штат". Але у золотої лихоманки в Каліфорнії виділяють і ряд негативних наслідків, серед яких витіснення індіанців з їх традиційних земель і нанесення шкоди навколишньому середовищу.

У 1895 році був встановлений рекорд швидкості на мотоциклі. В Ормонд-Біч (штат Флорида) Гленн Кертіс, інженер, який займався розробкою мотоциклетних двигунів, встановив неофіційний рекорд швидкості - 136,29 миль/год (близько 220 км/год).

24 січня 1935 року в торгівлю надійшли два варіанти банкового пива брендів "Krueger's Finest Beer" і "Krueger's Cream Ale". Вони успішно продавалися. Через рік на нові технології упаковки пива перейшли ще двадцять три заводи США. Спочатку банка відкривалася як звичайна консервна. Потім був придуманий спеціальний ніж (як сучасна відкривачка), яким можна було проколоти дірку в кришці. Інструкція розташовувалася прямо на банці - прочитав, відкрив і випив. Самі банки виготовлялися зі сталі. Пиво в них швидко псувалося і відкрити таку банку було непросто.

Після Другої світової війни банки стали довшими, метал більш тонким і іншого складу. Така форма була названа Keglined. Алюміній для виготовлення банок першими стали використовувати гавайці в 1958 році. А коли пивоварна компанія "Pittsburgh Brewing Co" спільно з пакувальною фірмою "Alcon" запропонували любителям Еля спробувати пиво в алюмінієвих банках з клапанним відкриванням - це викликало справжній фурор. Сьогодні банкове пиво представляє серйозну конкуренцію пиву, розлитого в скляні та пластикові пляшки.

У 1984 році в цей день в США у продажу за ціною 2495 доларів за штуку з'явилися перші комп'ютери "Макінтош" компанії Apple.

У 2010 році фантастичний бойовик "Аватар" Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії. У цей день за показниками бокс-офісу він обігнав "Титанік" , який мав касу 184,3 млрд доларів.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 24 січня вшановує пам'ять двох святих Феодосіїв - Антіохійського і Великого. Ще день в народі називають "Весняком" або "Федосєєвим теплом" - по дню прогнозували, якою буде погода навесні.

Що сьогодні не можна робити

Не можна стригти волосся - можете накликати біду. Не позичайте гроші.

Прикмети на 24 січня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

з ранку йде сніг - до вечора буде мороз;

день теплий - весна буде ранньою, але дощовою;

бурульки - лютий буде теплим.

Іменини 24 січня

Іменини у Михайла, Віталія, Йосипа, Володимира, Степана та Миколи.