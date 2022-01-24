Яку косметику потрібно зберігати у холодильнику і чим небезпечна туш

Не лише продукти, а й косметику необхідно зберігати у холодильнику. Експерти стверджують, що нехтування деякими правилами може поставити під загрозу здоров'я. Особлива увага акцентується на туші, повідомляє Обозреватель.

Доктор Росс Перрі назвав п'ять косметичних засобів, які категорично не можна зберігати у тумбочці чи шафі, та пояснив, чим це небезпечно. За його словами, неправильне зберігання косметики не тільки змінює її консистенцію, чим псує макіяж, але й може спричинити різні захворювання.

Експерт стверджує, що холодна температура знижує ризик розмноження бактерій, які не лише можуть потрапити на шкіру та викликати її роздратування, а й спровокувати запалення очних інфекцій.

Перрі підкреслює, що вся косметика на основі води або на гелевій текстурі повинна зберігатися в холодильнику. Те саме стосується і гелів для очей, спреїв для обличчя, тонерів, зволожуючих кремів та масок.

Якщо дістати зволожуючий крем із холодильника, то при його нанесенні на шкіру покращується кровообіг і знімається набряклість.

Крем із холодильника освіжає шкіру. Джерело: pixabay.com

Холодний тонер освіжає обличчя, особливо влітку.

Прохолодні маски звужують пори та заспокоюють шкіру.

Ще одним обов'язковим продуктом, який слід зберігати у холодильнику, є сонцезахисний крем. Тепле середовище знижує ефективність SPF, а неефективний SPF – це поганий захист від сонця та ризик розвитку раку шкіри при отриманні навіть найменшого опіку.

Небезпека туші

Бьюті-експерт стверджує, що туш для вій та олівці для очей – одні з найнебезпечніших збудників скупчення бактерій. Щоб уникнути зараження, їх слід змінювати кожні кілька місяців.

"Вони можуть викликати очні інфекції, такі як ячмінь або кон'юнктивіт. Ви також ризикуєте грибковими інфекціями та загальним роздратуванням" , – каже Перрі.

Максимальний термін правильного зберігання цього косметичного засобу – у сухому та темному місці становить близько року. Після його закінчення віе стає токсичним і з'являється високий ризик алергічних реакцій, висипів та прищів.

Туш повинна зберігатися в сухому та темному місці. Джерело: pixabay.com

Також фахівець закликає не ділитися помадою, оскільки вона є переносником вірусу герпесу. І рекомендує наносити цю косметику пензликом, щоб не накопичувати на продукті суху шкіру та мікроби.