5 небезпечних країн, куди все одно їздять туристи

У гонитві за новими враженнями туристи готові поїхати навіть у найнебезпечніші куточки світу. Але далеко не завжди це рішення виправдане. В деяких державах ризик стати жертвою злочинців настільки високий, що практично не має шансів вибратися звідти без жодних проблем. Куди краще не їздити у відпустку – далі в добірці, повідомляє Обозреватель.

Республіка Конго

Щодо краси природи на території цієї країни навіть сумнівів немає. Але тотальне безробіття зробило місцевих жителів дуже жорстокими. У пошуку грошей багато людей йдуть на порушення законодавства. Іноземці ж викликають особливий інтерес у тамтешніх злочинних груп. Пограбування – найневинніше, що тут може статися. Були випадки, коли європейських жінок продавали у сексуальне рабство або вбивали для нелегального продажу органів.

В Конго дуже низький рівень життя. Джерело: pixabay.com

Чад

У першу чергу, сюди приїжджають заради сафарі в пустелі. Більша територія країни знаходиться в Сахарі. Через це температура повітря зазвичай становить близько 50 градусів. Але це далеко не єдина проблема держави. Тут вже кілька разів ставалися революції та державні перевороти, економіка практично знищена, політична еліта фактично не контролює населення. У додачу до цього – повна відсутність правоохоронної та медичної систем.

В Чад їдуть заради подорожі пустелею. Джерело: pixabay.com

Йемен

Арабська країна користується неймовірною туристичною популярністю. Тут знаходяться давні релігійні та культурні пам’ятки, які можуть становити великий суспільний інтерес. Проте тривала війна стерла колишню красу цієї держави, зруйнувала більшість доріг та будинків. Влада вже давно не контролює ситуацію, а громадяни втомлені постійними протистояннями. Через часті обстріли та складну політичну ситуацію туристам небезпечно приїжджати на цю територію.

Йемен практично повністю зруйнований війнами. Джерело: pixabay.com

Алжир

Не дивлячись на високий рівень злочинності, в цю країну приїжджає досить багато туристів. Дешеве житло та харчування, а також багато цікавих місць приваблюють іноземців. Проте це лише гарна картинка, за якою приховуються сотні випадків пограбувань, збройних нападів та, навіть, вбивств. Рівень безробіття та економіки змушує громадян йти на злочини, аби тільки прокормити свої родини. Іноземці ж для них – легка здобич.

В Алжирі відпочивати дуже дешево. Джерело: pixabay.com

Гаїті

Гірські пейзажі та великий вибір пляжів – ось заради чого приїжджають туристи на Гаїті. Тут і справді можна знайти найкращі природні умови для занять серфінгом та дайвінгом. Але політична система в державі настільки нестійка, що повстання та революції можуть прогриміти у будь-який момент. До того ж, це дуже бідна країна, де більша частина населення вже багато років страждає від безробіття. Тож і злочинність тут процвітає.