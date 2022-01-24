Хуртовини, сніг та сильний вітер: погода на 24 січня

Сьогодні, 24 січня, на погоду в Україні продовжить впливати північний циклон IDA, у більшості областей хуртовини та сніг, пориви вітру сягатимуть 20 м/с. Температура у Києві близько 6° морозу, повідомляє Ділова столиця.

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За даними синоптиків, у південних, східних та більшості центральних областей сніг та хуртовини — пориви вітру 15-20 м/с; на решті території без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу; в Карпатах та на Закарпатті вночі 14-19°, вдень 7-12° морозу.

У Києві та Київській області невеликий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 4° до 7° морозу.

Також гідрометцентр попереджає водіїв про ожеледицю на дорогах країни.