Курс валют НБУ на 24 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 24 січня 2022 року
Курс долара порівняно з 23 січня знизився до позначки 28.32 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 32.11 за 1 євро.
Курс рубля виріс рівня 3.71 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 13 коп. до 38.43 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 10 коп. до 31.02 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 7.09 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.318 100
|EUR
|Євро
|32.109 900
|RUB
|Рубль
|0.370 840
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.426 200
|CHF
|Швейцарський франк
|31.023 300
|PLN
|Польський злотий
|7.088 900