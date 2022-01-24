Курс валют НБУ на 24 січня

Курс валют НБУ на 24 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 24 січня 2022 року

Курс долара порівняно з 23 січня знизився до позначки 28.32 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 32.11 за 1 євро.

Курс рубля виріс рівня 3.71 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 13 коп. до 38.43 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 10 коп. до 31.02 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 7.09 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28.318 100 --0.006
EUR Євро 32.109 900 --0.005
RUB Рубль 0.370 840 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 38.426 200 --0.127
CHF Швейцарський франк 31.023 300 +0.097
PLN Польський злотий 7.088 900 --0.012

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