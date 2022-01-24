Мураєв відповів на слова глави МЗС Британії та поскаржився на погрози

Колишній народний депутат Євген Мураєв, якому належить телеканал "Наш", дав розгорнутий коментар за заявою МЗС Великобританії про те, що він може стати главою майбутнього окупаційного уряду України в разі вторгнення Росії. Він припустив, що Елізабет Трасс, голова британського міністерства, є "новенькою", і нібито була дезінформована, повідомляє УНІАН.

В інтерв'ю виданню The Independent Мураєв також заявив про погрози, які почали надходити йому та його родині після публікації заяви МЗС Британії.

"Але я прокинувся вранці та виявив, що тепер я нібито та людина, яка очолить український уряд після російського вторгнення... Це викликає багато питань. Чи залишуся я під санкціями Росії, очолюючи їх уряд у Києві? Чи зустрінуся я з паном Путіним, якого ніколи в житті не зустрічав? Або мене заарештують, якщо я приїхав до Москви, поки ще під санкціями?" ,- заявив ексдепутат.

Заяву МЗС Великобританії Мураєв назвав "фантазіями". Однак він зазначив, що після публікації цієї інформації в ЗМІ він і його сім'я отримали безліч загроз в соціальних мережах.

За словами ексдепутата, він поняття не має про те, чому міністр закордонних справ Великобританії зробила заяви про нього і можливі плани РФ.

"Я ніколи не був у Великобританії й не мав великого відношення до Великобританії. Я не знаю, чому їх міністр закордонних справ сказала такі речі. Я мало що про неї знаю, думаю, вона зовсім новенька, це все, що я знаю" , - стверджує Мураєв.

Також він припустив, що Міністерство закордонних справ Великої Британії нібито отримало дезінформацію від "деяких елементів в Україні".

"Я також думаю, що я і деякі інші залучені в геополітичну конфронтацію між США, Великобританією, НАТО і Росією. Я думаю, що ми застрягли посередині" , - заявив політик.

Видання навело інформацію про те, що Мураєв неодноразово робив скандальні заяви, висловлюючись проти Заходу. Також він, за даними The Independent, називав анексію Криму "доконаним фактом", а його телеканал "Наш" неодноразово критикував політику президента України Володимира Зеленського.

Сам же Мураєв стверджує, що його проблеми почали з'являтися після сварки з Віктором Медведчуком.

"Я не згоден з Медвечуком. Я сказав, що Україна повинна зайняти лінію, незалежну ні від Росії, ні від Америки, ні від Заходу. Це було в жовтні 2018 року, і в жовтні я потрапив під санкції Російської Федерації, це ковзаючі санкції, які тривають рік за роком" , - спробував виправдатися колишній депутат.

Однак він знову заявив, що Україна, на його думку, повинна "триматися трохи далі" від силових блоків і продовжувати використовувати модель холодної війни. На думку Мураєва, ситуацію між Україною і РФ нібито можна врегулювати шляхом переговорів, однак для цього не повинно бути ніяких провокацій на Донбасі.