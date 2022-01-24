Помер знаменитий французький модельєр Тьєррі Мюглер
Культовий французький дизайнер Тьєррі Мюглер помер у віці 73 років. Знаменитості, який одягав Леді Гагу, Кім Кардаш'ян та Бейонсе, не стало в неділю, 23 січня, повідомляє Обозреватель.
Трагедію підтвердили представники зірки на його офіційній сторінці в Instagram. Причини трагедії не розкриваються.
Навіть вийшовши на пенсію в 2019 році, Мюглер продовжував займатися улюбленою справою. Наприклад, одягнув Кардашьян на Met Gala в гучну "мокру" сукню.
"Він уявляв мене мокрою каліфорнійською дівчиною, що виходить з океану", – сказала тоді Кім.
Серед інших відомих особистостей, які були клієнтами француза, Девід Боуї, Джордж Майкл, Сінді Кроуфорд, Шерон Стоун, Карді Бі, Кеті Перрі, Ріанна, Белла Хадід та інші.
В останні роки модельєр помітно змінився через численні операції з реконструкції обличчя після серйозного нещасного випадку у тренажерному залі. У коментарі журналістам у 2007 році він казав, що тоді сильно постраждав – його обличчя було повністю розбите.
Мюглер народився 21 грудня 1948 року у Страсбаоргу (Франція). Свій однойменний модний бренд він запустив у 1970-х роках.