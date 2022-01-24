Помер знаменитий французький модельєр Тьєррі Мюглер

Культовий французький дизайнер Тьєррі Мюглер помер у віці 73 років. Знаменитості, який одягав Леді Гагу, Кім Кардаш'ян та Бейонсе, не стало в неділю, 23 січня, повідомляє Обозреватель.

Трагедію підтвердили представники зірки на його офіційній сторінці в Instagram. Причини трагедії не розкриваються.

Навіть вийшовши на пенсію в 2019 році, Мюглер продовжував займатися улюбленою справою. Наприклад, одягнув Кардашьян на Met Gala в гучну "мокру" сукню.

"Він уявляв мене мокрою каліфорнійською дівчиною, що виходить з океану" , – сказала тоді Кім.

Серед інших відомих особистостей, які були клієнтами француза, Девід Боуї, Джордж Майкл, Сінді Кроуфорд, Шерон Стоун, Карді Бі, Кеті Перрі, Ріанна, Белла Хадід та інші.

Мюглер із Карді Бі та Іриною Шейк. Джерело: Instagram @manfredthierrymugler

В останні роки модельєр помітно змінився через численні операції з реконструкції обличчя після серйозного нещасного випадку у тренажерному залі. У коментарі журналістам у 2007 році він казав, що тоді сильно постраждав – його обличчя було повністю розбите.

Мюглер народився 21 грудня 1948 року у Страсбаоргу (Франція). Свій однойменний модний бренд він запустив у 1970-х роках.