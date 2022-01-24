Що очікується на валютному ринку у понеділок

Минулої п'ятниці падіння інтересу до покупок іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку сприяло зміцненню національної валюти на кілька копійок по відношенню до долара. Проте фактори, що викликали ослаблення гривні, нікуди не поділися.

З понеділка до них додасться зниження пропозиції валюти від експортерів на тлі виплат Держказначейством суттєвих сум компенсації ПДВ. А вихід у п'ятницю Національного банку з інтервенцією на покупку вперше цього року дав зрозуміти, що регулятор стримуватиме як зростання, так і зміцнення національної валюти. Тому сьогодні на міжбанківському валютному ринку вирішуватиметься питання, куди далі піде курс: відновить зростання або продовжить знижуватися.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 28,20/28,30 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва минулої п'ятниці подешевшав на 10 копійок. Зранку оптові обмінні пункти столиці почали продавати його за 28,35-28,36 гривень; до обіду цінник опустили до 28,33-28,34 гривень, а до 17:00 – взагалі до 28,25-28,27 гривень. Сьогодні вранці долар у столиці почнуть продавати за 28,27-28,30 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Сьогодні рівноймовірні і зростання, і падіння.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці виріс з 1,1300 до 1,1358 долара. Вранці понеділка падіння відновилося: на момент написання статті євро вже опустився до позначки 1,1315, і зниження продовжується. Готівковий євро у п'ятницю протягом дня подешевшав на 8 копійок: уранці його продавали по 32,16-32,18 гривні, а ввечері – по 32,08-32,10 гривні. На вихідні євровалюту у столиці можна було купити по 32,05 гривень. Сьогодні вранці євро почнуть продавати за 32,02-32,05 гривень. Далі все залежатиме більше від ситуації на українському валютному ринку, ніж розвитку подій на FOREX. Якщо готівковий долар продовжуватиме дешевшати, він обов'язково потягне за собою вниз і євро. Ціна готівкового євро останнім часом знижується сильніше, ніж долар, т.к. попит на нього менший, порівняно з доларом.

Російський рубль минулої п'ятниці знову впав до долара, досягнувши позначки 77,50 за долар. Вранці понеділка вона трохи скоригувала своє падіння і станом на 8:30 за київським часом торгується в діапазоні 77,00-77,20 рублів за долар. Готівковий рубль минулого тижня демонстрував вражаючу стабільність. Майже весь тиждень його продавали по 3,68-3,70 гривні за 10 рублів. Така сама ціна очікується і сьогодні. Приводів різкої зміни ціни рубля поки немає.