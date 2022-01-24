Місячний посівний календар на лютий: для роботи в саду і теплиці

У лютому у дачників і городників з'являється багато клопоту. Починається підготовка до посівного сезону. В останній зимовий місяць висаджують ранні овочі і квіти, засівають насіння в теплиці або на підвіконні, готують сад до весни, повідомляє УНІАН.

Дуже важливо вибрати вдалий день за місячним календарем, адже деякі фази вважаються неродючими. Особливо небезпечно працювати з рослинами в молодик і повний місяць. Далі усі сприятливі і невдалі дні лютого.

Фази місяця в лютому 2022

Молодик - 1 лютого 2022 року.

Зростаючий місяць - 2-15 лютого 2022 року.

Повний місяць - 16 лютого 2022 року.

Спадний місяць - 17-28 лютого 2022 року.

Місячний посівний календар на лютий 2022 по днях

1-2 лютого – дні молодика. Роботи з рослинами не проводяться.

3-4 лютого - посів гарбузових культур на розсаду і цибулі на вигонку зелені, посадка однорічних квітів. Поливи і підгодівлі дуже помірні.

4-6 лютого - посів салату, петрушки і шпинату в теплиці, проріджування сходів. Не рекомендується висаджувати насіння на розсаду і обрізати дерева.

7-9 лютого - замочування і пророщування насіння, посів на розсаду томатів, баклажанів, огірків, ранньої капусти. Посів коренеплодів. Дозволена мінеральна підгодівля і рясні поливи. Не рекомендується чіпати коріння рослин.

10-11 лютого - посів у теплиці ранньої капусти, редису, петрушки. Боротьба з хворобами і шкідниками. Висадка декоративних і вічнозелених чагарників. Снігозатримання, обрізка сухих гілок.

12-14 лютого - дуже родючі дні. Можна сіяти і висаджувати будь-які культури і квіти. Не рекомендується обробка рослин хімікатами.

15-17 лютого - дні повного місяця. Роботи з рослинами не проводяться.

18-20 лютого - посів цибулі-порею і редису, пекінської капусти і солодкого перцю в теплиці. Пересадка ранніх томатів з листям. Дозволені підгодівлі, прищіпки, внесення добрив. Не рекомендується висаджувати квіти.

21-22 лютого - хороші дні для посадки будь-яких квітів. Посів в теплиці болгарського перцю, селери, щавлю, баклажана, цвітної капусти, буряка. Дозволені рясні поливи і підгодівлі, замочування насіння.

23-25 лютого - посадка коренеплодів, ріпи, буряка, гіркого перцю. Боротьба з шкідниками і хворобами. Обрізка зайвих гілок і щеплення дерев. Посадка багаторічних і цибулинних квітів. Не рекомендується рихлити і перекопувати грунт.

26-27 лютого - не родючі дні. Не рекомендуються посадки і посіви більшості культур. Можна рихлити грунт, проріджувати сходи, вносити добрива.

28 лютого - хороший день для посадки дерев.