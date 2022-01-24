Посольство США у Мінську порадило американцям стежити за ситуацією в Україні

Посольство США в Мінську порадило американським громадянам, які перебувають на території Білорусі, "виявити пильність" і уважно стежити за ситуацією в Україні через військову напруженість, повідомляє Лента.Ру.

У посольстві звернули увагу, що рівень рекомендації щодо поїздок для країни знаходиться на рівні "4: Не мандрувати".

У відомстві уточнили, що це пов'язано із довільним застосуванням законів та ризику затримання, а також через ситуацію з пандемією COVID-19.