У Карпатах сьогодні можливе сходження лавин

Сьогодні, 24 січня у горах Карпат погіршиться погода. Через снігопади та хуртовини синоптики попереджають про можливе сходження лавин, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

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Так, за даними Укргідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 24 січня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей утримається, а 22-24 січня у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Крім того, 24-25 січня на ділянці Дністра Галич - верхів’я Дністровського водосховища очікується інтенсивне утворення шуги, місцями встановлення льодоставу, при цьому можливе формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води.

Нагадаємо, сьогодні в Україні в більшості південних і східних областей очікується сніг. Температура 4-6 градусів морозу вдень і до 10 градусів вночі.