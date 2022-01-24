Українські водії можуть одержати зелені знаки

Українським громадянам нагадали, що для електричних автомобілів передбачені спеціальні номерні знаки, повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС, повідомляє Судово-юридична газета.

Так, для екологічних автомобілів передбачені номерні знаки із символами зеленого кольору та окремими серіями, що починаються з літери «Z». Це означає "zero" (англ. "нуль"), тобто "нульові викиди".

В даний час закріплюються номерні знаки для екоавтомобілів серій ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK. Згодом їх перелік розширюватиметься.

Українські водії можуть скористатися онлайновим сервісом на сайті ДСЦ та в інформаційних боксах, які встановлені в приміщеннях оновлених сервісних центрів МВС.