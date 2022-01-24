"Фопи" можуть подавати річні декларації через Дію

"Фопи" можуть подавати річні декларації через Дію
Фото: Pixabay

Фізособи-підприємці (ФОП) 1-3 груп можуть подавати річні декларації у додатку "Дія" у кілька кліків. Нова послуга запрацювала 23 січня, розповіли у прес-центрі Міністерства цифрової трансформації, повідомляє UBR.

У документ необхідно внести лише суму за звітний період та контактні дані – решта інформації автоматично підтягнеться з реєстрів. Декларацію можна редагувати.

"Сплатити податки та збори ФОП, переглянути декларації та розрахунки з бюджетом – все це можна зробити у додатку "Дія". Зараз до цих послуг ми додали ще подання об'єднаної річної декларації у додаток для ФОП-спрощенців і зробили її максимально доступною для кожного підприємця" ,- прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як подати декларацію "фопам" 1 та 2 груп:

  1. У програмі вибрати у розділі "Послуги" – "Податки ФОП".
  2. Вибрати "Декларації".
  3. Внести суму доходу протягом року.
  4. Внести контактні дані.
  5. "Дія" заповнить дані про єдиний податок та єдиний соціальний внесок.
  6. Підписати декларацію "Дія.Підписом".

Як подати декларацію "фопам" 3 групи:

  1. У програмі вибрати у розділі "Послуги" – "Податки ФОП".
  2. Натиснути "Декларації".
  3. Внести суму прибутку за четвертий квартал. "Дія" запросить до податкової декларації за три квартали та підтягне суму доходу за 9 місяців, додаток порахує загальну суму.
  4. Внести контактні дані.
  5. Сума податку до сплати сформується автоматично, дані про єдиний соціальний внесок заповнить "Дія".
  6. Підписати декларацію "Дія.Підписом".
"Подання річної декларації для ФОП доступне в кілька кліків, не потрібно наймати бухгалтера, або переплачувати за платний сервіс. Зручно, швидко та безкоштовно. Працюємо далі!", - написав Федоров.

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