"Фопи" можуть подавати річні декларації через Дію
Фізособи-підприємці (ФОП) 1-3 груп можуть подавати річні декларації у додатку "Дія" у кілька кліків. Нова послуга запрацювала 23 січня, розповіли у прес-центрі Міністерства цифрової трансформації, повідомляє UBR.
У документ необхідно внести лише суму за звітний період та контактні дані – решта інформації автоматично підтягнеться з реєстрів. Декларацію можна редагувати.
"Сплатити податки та збори ФОП, переглянути декларації та розрахунки з бюджетом – все це можна зробити у додатку "Дія". Зараз до цих послуг ми додали ще подання об'єднаної річної декларації у додаток для ФОП-спрощенців і зробили її максимально доступною для кожного підприємця" ,- прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Як подати декларацію "фопам" 1 та 2 груп:
- У програмі вибрати у розділі "Послуги" – "Податки ФОП".
- Вибрати "Декларації".
- Внести суму доходу протягом року.
- Внести контактні дані.
- "Дія" заповнить дані про єдиний податок та єдиний соціальний внесок.
- Підписати декларацію "Дія.Підписом".
Як подати декларацію "фопам" 3 групи:
- У програмі вибрати у розділі "Послуги" – "Податки ФОП".
- Натиснути "Декларації".
- Внести суму прибутку за четвертий квартал. "Дія" запросить до податкової декларації за три квартали та підтягне суму доходу за 9 місяців, додаток порахує загальну суму.
- Внести контактні дані.
- Сума податку до сплати сформується автоматично, дані про єдиний соціальний внесок заповнить "Дія".
- Підписати декларацію "Дія.Підписом".
"Подання річної декларації для ФОП доступне в кілька кліків, не потрібно наймати бухгалтера, або переплачувати за платний сервіс. Зручно, швидко та безкоштовно. Працюємо далі!", - написав Федоров.