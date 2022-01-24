"Фопи" можуть подавати річні декларації через Дію

Фізособи-підприємці (ФОП) 1-3 груп можуть подавати річні декларації у додатку "Дія" у кілька кліків. Нова послуга запрацювала 23 січня, розповіли у прес-центрі Міністерства цифрової трансформації, повідомляє UBR.

У документ необхідно внести лише суму за звітний період та контактні дані – решта інформації автоматично підтягнеться з реєстрів. Декларацію можна редагувати.

"Сплатити податки та збори ФОП, переглянути декларації та розрахунки з бюджетом – все це можна зробити у додатку "Дія". Зараз до цих послуг ми додали ще подання об'єднаної річної декларації у додаток для ФОП-спрощенців і зробили її максимально доступною для кожного підприємця" ,- прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як подати декларацію "фопам" 1 та 2 груп:

У програмі вибрати у розділі "Послуги" – "Податки ФОП". Вибрати "Декларації". Внести суму доходу протягом року. Внести контактні дані. "Дія" заповнить дані про єдиний податок та єдиний соціальний внесок. Підписати декларацію "Дія.Підписом".

Як подати декларацію "фопам" 3 групи:

У програмі вибрати у розділі "Послуги" – "Податки ФОП". Натиснути "Декларації". Внести суму прибутку за четвертий квартал. "Дія" запросить до податкової декларації за три квартали та підтягне суму доходу за 9 місяців, додаток порахує загальну суму. Внести контактні дані. Сума податку до сплати сформується автоматично, дані про єдиний соціальний внесок заповнить "Дія". Підписати декларацію "Дія.Підписом".