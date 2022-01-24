Meta планує інтегрувати NFT у Facebook та Instagram

Компанія Meta Platforms Inc., колишня Facebook, має намір приєднатися до NFT-буму через два свої ключові продукти - Facebook і Instagram. За даними Financial Times, ІТ-гігант розробляє повноцінну NFT-платформу, яка буде інтегрована у соціальні мережі. Через новий сервіс зареєстровані користувачі зможуть ділитися активами з друзями, а також карбувати, продавати та купувати невзаємозамінні токени, повідомляє Хайтек+.

У грудні минулого року глава Instagram Адам Моссери повідомив, що його компанія активно вивчає криптоактиви, але відмовився розкрити подробиці про те, в якому вигляді NFT буде реалізовано в соцмережі. Однак він зазначив, що, коли Meta вийде на ринок NFT, головне завдання компанії буде у тому, щоб зробити токени доступним для якомога ширшої аудиторії.

Через два місяці FT стало відомо, що Meta веде одразу два NFT-проекти, які об'єднаються у підсумку в одну платформу. Буду проекти презентуватися окремо або одночасно поки що не вирішено. Перша ініціатива передбачає запуск простого сервісу, за допомогою якого користувачі Facebook і Instagram зможуть поділитися своїми NFT-активами з передплатниками, а друга — це масштабніше рішення, яке передбачає створення хмарного маркетплейсу для карбування, продажу та придбання токенів.

Обидві ініціативи перебувають на ранній стадії розробки - зараз Meta тестує відображення NFT на особистих сторінках своїх користувачів. Інсайдери також додали, що важливу роль у новому проекті відіграє Novi — цифровий гаманець Facebook, який виріс із невдалої спроби Марка Цукерберга створити власну криптовалюту. Зважаючи на все, Novi використовуватиметься для обробки транзакцій при обміні NFT.

Під час недавнього дослідження Chainalysis Inc. аналітики з'ясували, що протягом минулого року вартість ринку NFT зросла до $41 млрд. Для порівняння, продажі цифрових активів такого типу в 2020 році склали всього $100 млн. Більшість угод, пов'язаних з NFT, припали на продаж колекційних предметів — приватні підприємці, знаменитості та провідні інвестори купували права на володіння предметами «цифрового мистецтва», на кшталт картин CryptoPunks та Bored Ape Yacht Club.