У трендових джинсових образах: вихід Каньє Веста та Джулії Фокс

Американський репер Каньє Вест та акторка Джулія Фокс більше не приховують свої стосунки, тому сміливо з'являються на публічних заходах. Днями вони відвідали Тиждень моди в Парижі, повідомляє 24 Канал.

23 січня відбувся показ нової колекції Kenzo, на якому й побувала новоспечена зіркова пара.

На показ колекції знаменитості прийшли у парних образах. Каньє Вест постав у джинсових штанах та куртці, поєднавши вбрання з масивними чоботами та сонцезахисними окулярами.

Джулія Фокс натомість зробила акцент на талії – позувала у широких джинсових штанах з низькою посадкою та вкороченій куртці з конусоподібним бюстом. Вона доповнила вбрання знову ж джинсовими черевиками та чорною сумочкою.