У ВООЗ озвучили прогноз щодо термінів завершення пандемії COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) припускає, що після хвилі Омікрону пандемія COVID-19 може перейти до заключної частини. Це може статися завдяки виробленню колективного імунітету після хвороби та масової вакцинації, повідомляє Обозреватель.

Також у ВООЗ наголосили, що до березня на європейському континенті новим штамом Омікрон може заразитися близько 60% населення.

За словами директора ВООЗ у Європі Ганса Клюге, як тільки нинішній сплеск Омікрону, який охопив Європу, вщухне, протягом кількох тижнів і місяців буде глобальний імунітет завдяки вакцині та великій кількості перехворілих людей.

"Ми очікуємо, що буде період затишшя, перш ніж COVID-19 може повернутися до кінця року. Але не обов'язково, що пандемія повернеться. Цей вірус не раз нас дивував, тому ми повинні бути дуже обережні" , – сказав Клюге.

Крім того, аналогічний оптимізм висловив провідний американський вчений Ентоні Фаучі. Свої прогнози він розрахував на основі стрімкого зниження кількості нових заражень коронавірусом у деяких частинах США.

У той же час регіональне бюро ВООЗ в Африці також заявило минулого тижня, що кількість випадків захворювання на COVID-19 у цьому регіоні різко скоротилася, а смертність знижується вперше з тих пір, як четверта хвиля вірусу, в якій переважає Омікрон, досягла свого піку.

За даними порталу Worldometers, за весь час пандемії коронавірусом у світі захворіло понад 352 мільйони людей. Майже 280 мільйонів жителів планети подолали недугу. Проте 5 мільйонів 614 тисяч людей загинули від ускладнень.