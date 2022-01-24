Держдеп не радить американцям їздити до Росії
Держдеп США рекомендував американцям відмовитися від відвідування Росії через напруженість, що зберігається на кордоні з Україною, передає "Политика страны".
"Не слід їздити в Росію через напруженість на кордоні з Україною, можливість переслідування американських громадян, обмежену здатність посольства надавати допомогу громадянам США в Росії, COVID-19 і пов'язані з ним обмеження на в'їзд, тероризм, переслідування з боку співробітників служби безпеки російського уряду та довільне застосування місцевого законодавства", - сказано в оновлених рекомендаціях Держдепу.
В офіційній пораді з подорожей до Росії значиться четвертий рівень небезпеки з позначкою "не мандрувати".
"У зв'язку з посиленою військовою присутністю Росії і військовими навчаннями в районі кордону з Україною, громадяни США, що знаходяться в районах РФ, що безпосередньо межують з Україною, повинні знати, що ситуація на кордоні непередбачувана й існує підвищена напруженість", - повідомив Держдеп.