Держдеп не радить американцям їздити до Росії

Держдеп США рекомендував американцям відмовитися від відвідування Росії через напруженість, що зберігається на кордоні з Україною, передає "Политика страны".

"Не слід їздити в Росію через напруженість на кордоні з Україною, можливість переслідування американських громадян, обмежену здатність посольства надавати допомогу громадянам США в Росії, COVID-19 і пов'язані з ним обмеження на в'їзд, тероризм, переслідування з боку співробітників служби безпеки російського уряду та довільне застосування місцевого законодавства" , - сказано в оновлених рекомендаціях Держдепу.

В офіційній пораді з подорожей до Росії значиться четвертий рівень небезпеки з позначкою "не мандрувати".