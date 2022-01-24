У Верховній Раді пропонують довічно позбавляти українців водійських прав

У Верховну Раду внесли законопроект, яким пропонують довічно позбавляти прав деяких українських водіїв, повідомляє 24 Канал.

Проект закону №6278 передбачає посилення відповідальності українських водіїв. Як повідомляє apostrophe.ua про це йдеться на офіційному сайті парламенту. Необхідність прийняття документу, як зазначають автори законопроекту, "зумовлене непоодинокими випадками масштабних ДТП всією країною".

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, проект закону пропонує внести зміни до кодексу про адміністративні правопорушення для можливості довічного позбавлення права керувати автомобілем "за систематичне порушення порядку користування цим правом".

У пояснювальній записці до законопроекту також вказано, що запровадження парламентом цього закону дозволить забезпечити дотримання вимог правил дорожнього руху та знизить смертність на українських дорогах.