Нафта подорожчала

Ціни на нафту впевнено зростають у ході торгової сесії у понеділок після зниження за підсумками попередніх торгів, повідомляє Интерфакс.

Вартість березневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:53 склала $88,64 за барель, що на $0,75 (0,85%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ці контракти подешевшали на $0,49 (0,6%) – до $87,89 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) досягла до цього часу $85,82 за барель, що на $0,68 (0,8%) вище за підсумкове значення сесії в п'ятницю. За підсумками попередніх торгів, ці контракти знизилися в ціні на $0,41 (0,5%) - до $85,14 за барель.

Підтримку ринку надають побоювання щодо пропозиції нафти, пов'язані з посиленням геополітичної напруги, пише Trading Economics.

Ціни на Brent та WTI з початку року зросли приблизно на 14% у зв'язку з активним попитом та обмеженням пропозиції.

Експерти Morgan Stanley слідом за аналітиками Goldman Sachs минулого тижня підвищили прогноз вартості Brent на третій квартал поточного року до $100 за барель. Раніше вони очікували, що ціни піднімуться до $90 за барель.