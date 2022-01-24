Реванш Усика та Джошуа перебуває під загрозою зриву
Реванш між чемпіоном світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа може не відбутися через Тайсона Ф'юрі, повідомляє 24 Канал.
При цьому промоутер зазначив, що про бій за звання абсолютного чемпіона хевівейту може бути оголошено вже наступного тижня.
"Це сага, але якщо говорити між нами, то так чи інакше ми можемо до чогось прийти. Ми все ще працюємо над деталями, але я вірю, що після вихідних нам вдасться досягти певного прогресу, і тоді буде що оголосити.
Усі у боксі хочуть побачити поєдинок за звання абсолютного чемпіона між Тайсоном та Усиком. Я хочу побачити його просто як уболівальник. Тож це бій, який ми намагаємося влаштувати", – заявив Уоррен.
Усик – Ф'юрі: що відомо про бій
- Восени 2021 року обидва боксери провели титульні поєдинки. Спершу Усик несподівано побив Ентоні Джошуа й став чемпіоном світу у важкій вазі.
- Згодом у ринг повернувся і Тайсон Ф'юрі, який Ф'юрі у фантастичному поєдинку нокаутував Уайлдера та захистив титул WBC" нокаутував Деонтея Уайлдера. Після цього у боксерських колах почали обговорювати зустріч Усика й Ф'юрі.
- Українець та британець можуть визначити абсолютного чемпіона світу. Але проблема в тому, що Усик зобов'язаний дати реванш Джошуа.
- У Тайсона також є обов'язковий суперник – британець Ділліан Уайт. Однак Ф'юрі не хоче битися з Ділліаном.