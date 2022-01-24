Міністр оборони: розгортання тероборони в Україні триває цілодобово

Розгортання територіальної оборони в Україні триває цілодобово, негаразди на місцях у Міноборони обіцяють вирішувати точково, заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Українська правда.

"По-перше, я прошу реалістично оцінювати ситуацію. Розгортання системи національного спротиву, зокрема, територіальної оборони, триває цілодобово. Але точно будуть якісь негаразди. Наприклад, зброї і боєприпасів достатньо. Проте десь ми отримаємо неготові приміщення. Ми їх підготуємо. Десь співробітники центрів комплектації ще не розібралися, як діяти. Ми їх швидко навчимо" , - розповів Резніков. ﻿

Він додав, що зараз у Міноборони працюють "над максимальним спрощенням процедур, їх цифровізацією, щоб не було потрібно збирати зайві папірці".

Міністр оборони закликає громадян України зважити, у який спосіб вони готові долучитися до оборони держави. Є окремі резерви бойових частин ЗСУ. Формуючи резерв ТрО, потрібно одночасно наповнювати і підвищувати якість резерву інших компонентів Збройних Сил. Тобто є вибір.

Найближчим часом у міністерстві обіцяють почати системне інформування громадян, які бажають служити у Силах ТрО або відповідному резерві, про алгоритм дій.