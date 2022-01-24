У ЄС не збираються висилати дипломатів з України – Борель
У Європейському Союзі, на відміну від Сполучених Штатів Америки, поки що не бачать причин для евакуації сімей своїх дипломатів з України. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, пише Телеграм-канал "Політика Країни".
Він також заявив, що Євросоюз очікує на пояснення від США з приводу евакуації своїх громадян з України.
"Держсекретар Блінкен пояснить нам причини цього оголошення. Не варто драматизувати ситуацію. Ми не збираємося робити те саме, що США, оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин. Поки йдуть переговори з Росією, я не думаю, що у нас є причини залишати Україну", – заявив Боррель.