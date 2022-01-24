У ЄС не збираються висилати дипломатів з України – Борель

У Європейському Союзі, на відміну від Сполучених Штатів Америки, поки що не бачать причин для евакуації сімей своїх дипломатів з України. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, пише Телеграм-канал "Політика Країни".

Він також заявив, що Євросоюз очікує на пояснення від США з приводу евакуації своїх громадян з України.