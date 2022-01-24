Олімпіада не завадить планам Путіна щодо можливого вторгнення – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що зимові Олімпійські ігри у Пекіні не вплинуть на плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю CBS Блінкен сказав, що Росія прийматиме рішення, «виходячи з оцінок президента Путіна щодо того, що відповідає її інтересам».

Він також нагадав про «величезні наслідки», з якими зіткнеться РФ у разі агресії проти України.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що глава Китаю Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не здійснювати масштабне вторгнення в Україну під час зимових Олімпійських ігор, які відбудуться в КНР 4−20 лютого.