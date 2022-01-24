Cadillac Escalade вперше обзавівся "зарядженою" версією V

Американська компанія Cadillac вперше у своїй історії представила "заряджену" версію великого позашляховика Escalade. Новинка відрізняється дизайном та потужним 6,2-літровим V8, повідомляє Обозреватель.

Поки що в компанії не повідомляють технічних подробиць, а лише показали зовнішність моделі.

Новинка набула яскравого забарвлення з контрастними чорними елементами декору. Джерело: General Motors

Новинка набула яскравого забарвлення з контрастними чорними елементами декору. Зокрема, грати радіатора, молдинги, бічні спідниці та ажурні колісні диски пофарбовані в чорний глянець. Також у передньому бампері з'явилися чорні вставки. На передніх дверях і дверях багажного відділення красуються фірмові емблеми V. Світлодіодні фари головного світла затонували, а задній бампер імплантували дифузор з квартетом прямокутних патрубків вихлопної системи.

На передніх дверях та двері багажного відділення красуються фірмові емблеми V. Джерело: General Motors

Cadillac Escalade V отримає у своє розпорядження новий компресорний двигун 6.2 V8 сімейства LT4. Його аналог можна виявити під капотом спорткарів Chevrolet Camaro ZL1 (659 л.с.) та Cadillac CT5-V Blackwing (677 л.с.). Якою буде потужність брутального всюдихода компанія пообіцяла розповісти навесні, коли відбудеться офіційна презентація моделі.

Cadillac Escalade V отримає у своє розпорядження новий компресорний двигун 6.2 V8 сімейства LT4. Джерело: General Motors

Нагадаємо, що у представленого на початку минулого року Cadillac Escalade нового покоління під капотом знаходиться атмосферний 6,2-літровий V8, який розвиває потужність 426 л. Крім того, вперше за 22-річну історію моделі покупці отримали можливість замовити рядну 3-літрову "шістку" Duramax (281 л.с.). Обидва двигуни працюють у парі з 10-ступінчастим "автоматом", створеним у кооперації з Ford.