Чому ламаються зуби і як зберегти гарну усмішку

На жаль, але як саме правильно доглядати за зубами у домашніх умовах, знають не всі. А від цього залежить не лише краса, а також цілісність та здоров'я зубів. Чому ламаються зуби і як доглядати за зубами вдома, розповів провідний лікар-стоматолог Назарій Михайлюк, повідомляє Сьогодні.

Чому зуби ламаються, навіть якщо не було травми?

Несподівана ситуація – невдалий укус чи травма, та зуб ламається! Випадок, безумовно, неприємний, але не фатальний, запевняють стоматологи.

﻿Причини цього явища можуть бути різними: падіння, удар; твердий шматочок їжі; результат карієсу; стара тріщина; пошкоджена пломба; шкідливі звички; дефіцит кальцію; хронічне захворювання; різні аномалії прикусу; гормональний дисбаланс.

Найчастіше причиною втрати передніх зубів стають механічні травми, а у випадку з жувальними, бічними зубами – патологічні процеси, наприклад, карієс та пломба, яка відновлює понад 50% поверхні зуба.

Але якщо ще кілька років тому не було альтернативних способів усунути дефект, крім видалення та подальшої установки мостових протезів, то в сучасній стоматології існує низка методів відновлення цілісного вигляду зуба.

"Якщо у вас зламався зуб, обов'язково зверніться до лікаря. Грамотний спеціаліст оцінить ступінь пошкодження і порекомендує вам найкращий спосіб вирішення цієї проблеми, каже Назарій Михайлюк , – Від того, як швидко після травми пацієнт звернеться до стоматолога, багато в чому залежить метод відновлення. Тому не зволікайте з візитом, навіть якщо пошкоджений зуб не викликає дискомфорту".

Чи потрібно відновлювати зламаний зуб?

Через травмовану поверхню тканин зуба, в якій знаходяться нервові закінчення та судини – може проникнути інфекція, і дати поштовх розвитку серйозного запального процесу.

Спосіб відновлення значною мірою залежить від масштабу пошкодження та розташування зуба. Спільно з лікарем ви зможете визначитися, якому саме методу відновлення віддати перевагу. Для цього лікар проведе детальний огляд ротової порожнини за допомогою мікроскопа, оцінить ступінь травми зуба та запропонує оптимальний варіант.

Дбайте про здоров'я зубів самі та довіряйте його професіоналам.