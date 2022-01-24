Посольство Естонії не планує евакуацію з Києва

Посольство Естонії не планує проведення евакуації через залякування воєнним вторгненням з боку Росії﻿. Про це розповів посол країни у Києві Каймо Кууск, повідомляє Ділова столиця.

Політик наголосив, що у столиці спокійно і немає жодної паніки через можливу атаку Росії.

"Нещодавно прогулювався Майданом і почув там навіть естонську мову. Звичайний вихідний день" , – зазначив посол.

Проте Кууск додав, що останні новини все ж таки впливають на людей, але не можна дозволяти себе залякувати, – "це і є мета Москви".

"Якщо в тебе біля кордону більше, ніж 100 000 солдатів, то ти маєш бути готовим до активних військових дій, саме до активних, тому що війна йде вже вісім років… Ми були одні з перших, хто допоміг.

У нас немає величезних масштабів, але ми не залишили тих, хто просить допомоги на самоті, це найважливіше" , – додав дипломат і запевнив, що Україна готова себе захистити.

Кууск зазначив, що в американському посольстві у Києві понад 1000 працівників, "і в якийсь момент вони були обережнішими, ніж інші".

"Мені дуже подобається імпровізувати, але я не думаю, що це потрібно робити від початку" , – підсумував дипломат.

Нагадаємо, Державний департамент США наказав сім'ям американських послів обов'язково залишити Україну. Самим дипломатам дали дозвіл залишити Київ на власний розсуд.