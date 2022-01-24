Чому запуск "Північного потоку-2" збільшить ціни на газ у Європі

У разі запуску скандального "Північного потоку-2" вартість газу в Німеччині, а отже, і в Європі може зрости. Як заявили в "ОГТСУ", монополіст "Газпром" контролюватиме всі доступи, і тоді ціни піднімуться. При цьому після запуску трубопроводу українська ГТС більше не використовуватиметься в плані транзиту з РФ, повідомляє Обозреватель.

Як заявив гендиректор "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон, головна помилка ФРН полягає в тому, що влада приймає газопровідну систему України як щось само собою зрозуміле. Про це він розповів у інтерв'ю Die Welt.

Макогон зазначає, Німеччині потрібно зрозуміти, що додаткові обсяги газу через "Північний потік-2" не поставлятимуться. "Труба" створена для обходу української ГТС.

Спонсори сумніваються, що запуск змінить вартість

У німецькому концерні Uniper (фінансовий спонсор проєкту) раніше заявили, що сумніваються, що "Північний потік-2" допоможе кардинально змінити ситуацію на ринку газу.

"Якщо він почне функціонувати, це дасть додаткову пропозицію і направить ринок у потрібному напрямку. Але я думаю, що все ще сумнівно, чи зможе це повністю поміняти картину", – цитує фінансового директора німецького концерну Тіїну Туомелу "ТАСС".

Вона також додала, що ситуація залежатиме і від того, яка буде зима, які загалом будуть попит та пропозиція. За словами Туомели, газовий портфель німецької компанії "не пов'язаний безпосередньо з активністю газопроводу "Північний потік-2",

Українські фахівці також кажуть, що ціна на газ у Європі не зміниться навіть після запуску Північного потоку-2. Росія під керівництвом Володимира Путіна фактично шантажує Європу, обмежуючи постачання, щоб запустити свій газопровід, але і після цього не йтиме на поступки.