Під Радою розпочався протест проти карантинних обмежень

У Києві під Верховною Радою розпочалася акція протесту проти карантинних обмежень та примусової вакцинації, повідомляє "Политика страны".

Спочатку противники примусової вакцинації та карантинних обмежень планували вийти проти законопроекту 4142, який передбачає примусову вакцинацію дорослого населення та дітей, усунення від роботи у разі відмови від вакцинації. Проте цей законопроект не внесли до порядку денного.

Але внесено законопроект 6508 про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину. Цей законопроект також обурив протестувальників.

За їхніми словами, цим законопроектом фактично Кабінету Міністрів України надається право обмежувати конституційні права та свободи громадян у частині встановлення карантину на строк, що не перевищує двох місяців.