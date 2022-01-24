Президентський рейтинг Порошенка зріс, але лідирує Зеленський — опитування

За даними опитування КМІС, Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу. Разом з ним у трійці Петро Порошенко та Юлія Тимошенко, повідомляє Новое время.

Дані дослідження КМІС показали, що зараз за чинного президента готові віддати голоси 23,5% тих, хто голосуватиме та визначився із вибором, і 17,4% усіх опитаних. У жовтні ці показники становили 24,7% та 19,1% відповідно, у листопаді — 24,2% та 19,1%, у грудні — 26,2% та 19,8%.

На другому місці йде Петро Порошенко, підтримка якого становить 20,9% та 15,5% відповідно. За даними соціологів, рейтинг Порошенка статистично значуще змінився. У жовтні його підтримували відповідно 15,6% та 12,1%, у листопаді — 13,2% та 16,7%, у грудні — 16,7% та 12,6%.

Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко з результатами 11,8% та 8,8%. У жовтні її підтримували відповідно 12,2% та 9,4%, у листопаді — 12,4% та 9,8%, у грудні — 10,8% та 8,2%.

Далі йдуть Ігор Смешко (9,6% та 7,1%), Юрій Бойко (9,3% та 6,9%), Євгеній Мураєв (6,8% та 5,1%), Дмитро Разумков ( 5,0% та 3,7%), Володимир Гройсман (4,3% та 3,2%), Олег Ляшко (3,4% та 2,5%), Віктор Медведчук (2,6% та 1,9%), Олег Тягнибок (1,1% та 0,8%).

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп’ютера. (computer-assisted telephone interviews, CATI) з урахуванням випадкової вибірки мобільних телефонних номерів ( З випадковою генерацією телефонних номерів і наступним статистичним зважуванням).

Було опитано 1205 респондентів, які проживають у всіх регіонах України. (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (вік 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%