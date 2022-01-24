ПСЖ з дебютним голом Рамоса знищив Реймс у чемпіонаті Франції
У неділю, 23 січня, в рамках 22 туру Ліги 1 ПСЖ приймав Реймс. Матч завершився перемогою господарів із рахунком 4:0, повідомляє 24 Канал.
Другий гол парижан у цьому поєдинку на свій рахунок записав центральний захисник Серхіо Рамос – на 62-й хвилині зустрічі іспанець підстеріг відскок після кутового та заштовхав м'яч у ворота.
Цей забитий м'яч став для 35-річного центрбека першим у футболці ПСЖ.
Рамос довго відновлювався від травми і лише в листопаді провів першу гру за паризький клуб, на даний момент у Серхіо 5 матчів за команду Маурісіо Почеттіно.
- ПСЖ набрав 53 очки. Команда продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату Франції.