Підсумки року "Великого будівництва": хто отримав найбільше підрядів

Компанія "Автомагістраль-Південь" отримала найбільше фінансування з державного бюджету на ремонт та будівництво доріг в рамках програми "Велике будівництво" у 2021 році, свідчать дані системи "Spending", повідомляє Економічна правда.

Загалом "Автомагістраль-Південь" отримала підрядів на 23,3 млрд грн.

Загальні видатки Укравтодору у 2021 році становили 156 млрд, або 11% від усього державного бюджету України. Такої частки держбюджету Україна раніше не інвестувала у жодну галузь економіки.

Друге місце посіла компанія "Автострада" з 12,2 млрд грн. Також вона має найбільший приріст підрядів – 114%, або 6,53 млрд грн.

На третьому місці "Онур конструкцiон" з підрядами на 11 млрд грн. Приріст портфеля становив 63%.